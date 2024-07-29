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Suudi Arabistanlı Bakan'ın söylediği iddia edilen Türkiye ve İsrail açıklamasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan 'Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi.' açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 17:41 - Güncelleme:
Suudi Arabistanlı Bakan'ın söylediği iddia edilen Türkiye ve İsrail açıklamasına yalanlama
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi." iddialarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemeler sonucunda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'un ülke medyası veya uluslararası basına yansıyan iddia edildiği gibi bir açıklamasının olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca Suudi Arabistan resmi kaynaklarından edinilen bilgiye göre de Faysal bin Ferhan'ın böyle bir açıklaması olmamıştır."

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