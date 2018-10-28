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Suudi Başkonsolosluğu'na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntüleri

Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürülmesinin ardından ilerleyen günlerde başkonsolosluğa ait araçların oto kuoföründe yıkanması güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.

  • İHA
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Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna ait bir minibüs ve otomobilin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 3 gün sonrasında bir oto kuaföründe detaylıca temizletildiği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde konsolosluğa ait minibüs ve otomobil Beşiktaş Akatlar'da bulunan bir oto kuaförüne getiriliyor. Çalışanlar tarafından detaylıca temizlenen araçlar, ardından yeniden konsolosluğa götürülüyor. 
 
Soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube ekiplerinin de otoparka gelerek çalışanların ifadesine başvurduğu öğrenildi. Polisin araçlarda herhangi bir kan izi olup olmadığını sorduğu, çalışanları ise temizlik sırasında dikkat çeken bir şeye rastlamadığını söylediği belirtildi.  

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