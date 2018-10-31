Suudi Başsavcı el-Ma'cib, Türkiye'den ayrıldı Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak ve görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, Türkiye'den ayrıldı.