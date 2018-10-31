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Suudi Başsavcı Muceb gece yarısı İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00.10 sıralarında İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü'ne gitti.

  • DHA
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Cemal Kaşıkçı soruşturması için iki gün önce Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00.10 sıralarında kaldığı otelden çıktı. Suudi Başsavcı, İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü'ne geçti. Bir süre burada kalan Suudi savcı tekrar kaldığı otele döndü.

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