Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suudi Arabistan Başsavcısı El Muceb İstanbul'a geldi

Suudi Arabistan Başsavcısı El Muceb, Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul'a geldi. Başsavcı, soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile bir araya gelecek.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Suudi Başsavcısı El Muceb İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı VİP Salonundan çıkış yapan Suudi Başsavcı daha sonra Beşiktaş'ta bir otele geçti.

Suudi Başsavcı Muceb, Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşecek.

Suudi Başsavcı, daha sonra başkonsoloslukta da incelemelerde bulunacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
29 Ekim kutlamasında CHP´li Başkan ´Andımız´ı yanlış okudu, kalabalık da bu yanlışa eşlik etti

29 Ekim kutlamasında CHP´li Başkan ´Andımız´ı yanlış okudu, kalabalık da bu yanlışa eşlik etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA