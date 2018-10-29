Suudi Arabistan Başsavcısı El Muceb İstanbul'a geldi
Suudi Arabistan Başsavcısı El Muceb, Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul'a geldi. Başsavcı, soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile bir araya gelecek.
- DHA
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Suudi Başsavcısı El Muceb İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı VİP Salonundan çıkış yapan Suudi Başsavcı daha sonra Beşiktaş'ta bir otele geçti.
Suudi Başsavcı Muceb, Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşecek.
Suudi Başsavcı, daha sonra başkonsoloslukta da incelemelerde bulunacak.
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