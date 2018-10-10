Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolduğu güne ait görüntülere ulaşıldı 24, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu güne ait yeni görüntülere ulaştı. Kaşıkçı olayındaki sır perdeleri ortadan kaldıracak ve 24'te ilk kez yayınlanan görüntülerde Suudi timinin Atatürk Havalimanı'na inişiyle birlikte Konsolosluğa giriş ve çıkış anlarına kadarki tüm hareketlilik kameralara yansıdı.