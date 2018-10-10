Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolduğu güne ait görüntülere ulaşıldı
24, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu güne ait yeni görüntülere ulaştı. Kaşıkçı olayındaki sır perdeleri ortadan kaldıracak ve 24'te ilk kez yayınlanan görüntülerde Suudi timinin Atatürk Havalimanı'na inişiyle birlikte Konsolosluğa giriş ve çıkış anlarına kadarki tüm hareketlilik kameralara yansıdı.
24 ekibi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili yeni görüntülere ulaştı. Ortaya çıkan yeni görüntüler Kaşıkçı olayını aydınlatacak.
SUUDİ TİMİN GÖRÜNTÜLERİ 24'TE
15 kişilik Suudi timin iki jetle Atatürk Havalimanı'na inişi, pasaport kontrolleri, kaldıkları otele girişleri kameralara yansıdı. Gazeteci Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdiği saatle timin konsolosluğa geldiği saatin birbirine yakın olması ise dikkat çekti.
SUUDİ TİMİN AN BEAN HAREKETLERİ
03.28: Suudi timi taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yapıyor.
03.37: Tim pasaport kontrolünden geçiyor
05.05: Tim ekibi 4-5 kişilik gruplar halinde otellere giriş yapıyorlar
09.40-10.50: 3 grup şeklinde otelden çıkış yapıyorlar
KONSOLOSLUĞUN ÖNÜNE GELDİLER
15.08: Sır minibüs olarak nitelendirilen siyah araç Suudi timi konsolosluğa getiriyor
15.11: Timi taşıyan araç konsolosluğun garaşına girişi kameralara yansıyor
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.