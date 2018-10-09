Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın son görüntüleri yayınlandı

Fotoğrafta Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluğa girdiği görülüyor. Kaşıkçı’nın görüldüğü fotoğraf karesinde giriş tarihi ve saati bilgisi de yer alıyor. Kaşıkçı’nın konsolosluğa giriş tarihi 2 Ekim saat 13:14 olduğu görülüyor. Cemal kaşıkçı aynı zamanda Washington Post yazarıydı.