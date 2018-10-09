Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın son görüntüleri yayınlandı
Washington Post gazetesi İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluğa giriş anını gösteren bir fotoğraf paylaştı.
Fotoğrafta Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluğa girdiği görülüyor. Kaşıkçı’nın görüldüğü fotoğraf karesinde giriş tarihi ve saati bilgisi de yer alıyor. Kaşıkçı’nın konsolosluğa giriş tarihi 2 Ekim saat 13:14 olduğu görülüyor. Cemal kaşıkçı aynı zamanda Washington Post yazarıydı.
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