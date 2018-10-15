Suudi heyet konsolosluğa gitmek üzere emniyetten ayrıldı Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmak için Türkiye’ye gelen Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden 2 saat boyunca bilgi aldı. Heyet daha sonra emniyetten ayrıldı.