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Suudi konsolosluğuna minibüs yanaştı, valizler konuldu

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde başka bir araçtan 3 valiz ve bir siyah poşet konulan minibüs, daha sonra buradan ayrıldı.

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Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde, gazetecilerin bekleyişi sürüyor.

Sabah erken saatlerde Levent'teki konsolosluk binasının girişine siyah camlı bir minibüs geldi.

Konsolosluğun kapısına yanaşan minibüse başka bir araçtan yine konsolosluk görevlileri tarafından 3 valiz ve içi dolu siyah bir poşet konuldu.

Konsolosluk içinden çıkan bir kişinin de elinde kabloyla bu minibüse bindiği görüldü.

Söz konusu minibüs, daha sonra konsolosluk binasının önünden ayrıldı.

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