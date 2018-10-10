Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldi

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasına akşam saatlerinde elinde tamir çantası olan 3 kişi girdi. İçeriye giren kişilerin bazı kapıların kilitlerini değiştirdiği öne sürüldü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Washington Post yazarı  gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'den bu yana kayıp olduğu ve en son Suudi Arabistan Başkonlosluğu'nda olduğu öne sürüyordu. Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla konsolosluk binasında inceleme yapılacağını duyurmuştu. Konsoloslukta akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı.
 
Önce konsolosluğun ana giriş kapısından konsolosluğa ait bir araç giriş yaptı. Ardından konsolosluğun arka kapısından ellerinde çanta olan 3 kişi 21.30 sıralarında içeriye girdi. Konsolosluk kapısında bir yetkili tarafından karşılanan 3 kişi içeride yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra buradan ayrıldı. Konsolosluğa giren kişilerin bazı kapı kilitlerini değiştirdiği, bazı kapıların ise kilidini açtığı öğrenildi. 
 
Öte yandan 4 Ekim'de ise başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldığı, başkonsolosluk binası içerisinde yer alan birkaç kapının kilidinin de geçtiğimiz hafta değiştirildiği öne sürülmüştü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Navarin Katliamı - Tarihte bugün 19 Ağustos 1921

Navarin Katliamı - Tarihte bugün 19 Ağustos 1921

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA