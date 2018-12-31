Suudi timi tarafından öldürülen Kaşıkçı'nın cesedinin bavullarla taşınmasına ait görüntüler ortaya çıktı

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın hiç bilinmeyen görüntülerine ulaşıldı. Yayınlanan görüntülerde Kaşıkçı'nın parçalanan cesedinin başkonsolosun rezidansına bavullarla taşındığı görülüyor. Alınan bilgilere göre ceset 15:09'da siyah minibüsle başkonsolosun rezidansına getirildi. Parçalanan ceset, Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan 5 ayrı bavula konularak konsolosluk rezidansına taşındı.

KORKUNÇ SES KAYDI: "KESMESİNİ İYİ BİLİRİM"

Cemal Kaşıkçı'nın boğularak öldürülmesinin ardından parçalara ayıran Suudi Arabistan Adli Tıp Kurumu Başkanı kasap lakaplı Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy'in, cinayetten dakikalar önce "Kesmeyi iyi bilirim. Sıcak beden üzerinde hiç çalışmadım ama kolayca hallederim" dediği öğrenildi.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de ülkesinin İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girmiş ve bir daha haber alınamamıştı. Türk istihabaratının ve emniyet güçlerinin yoğun çalışması ve Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi neticesinde Riyad yönetimi, cinayetten günler sonra Kaşıkçı'nın 15 kişilik infaz timi tarafından öldürüldüğünü açıklamak zorunda kalmıştı.

(A Haber)