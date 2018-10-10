Suudi timin başındaki ismin Al Tugaıgy olduğu ortaya çıktı

2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için İstanbul'a gelen Suudi Arabistanlı "ölüm timi" hakkındaki detaylar ortaya çıktı.

"Ölüm timinin" isimlerinin belirlenmesiyle içlerinde çok sayıda askerin ve yetkilinin bulunduğu ve delilleri yok etmek için Suudi Arabistan Adli Tıp Kurumu Başkanı Salah Muhammed A. Tubaigy'nin de gelenler arasında olduğu belirlendi.