Suudi timin başındaki ismin Al Tugaıgy olduğu ortaya çıktı
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolan Cemal Kaşıkçı için gelen 'ölüm timi' hakkındaki yeni detaylar ortaya çıktı.
- star.com.tr
2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için İstanbul'a gelen Suudi Arabistanlı "ölüm timi" hakkındaki detaylar ortaya çıktı.
"Ölüm timinin" isimlerinin belirlenmesiyle içlerinde çok sayıda askerin ve yetkilinin bulunduğu ve delilleri yok etmek için Suudi Arabistan Adli Tıp Kurumu Başkanı Salah Muhammed A. Tubaigy'nin de gelenler arasında olduğu belirlendi.
Peki, isimleri ortaya çıkan bu kişiler hakkında neler biliyoruz?— Star Dünya (@StarDisHaberler) 10 Ekim 2018
2-) Salah Muhammed A Tubaigy
📍1971 doğumlu
📍Suudi Arabistan Adli Tıp Kurumu Başkanı
📍20.29'da özel jetle çıkış yaptı https://t.co/9Y5FhTMex8 pic.twitter.com/DAGV83j9vj
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