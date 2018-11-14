Başsavcılık, ayrıntılı delil toplamak için konsolosluğu bir süreliğine mühürleyebilir

Hukuki bir engel yok

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, Suud yönetiminin böyle bir karar alması durumunda sürecin hukuken nasıl ilerleyeceğini anlattı. "Suudiler isterse taşınabilir bunun önündeki herhangi bir hukuki engel yok" diyen Prof. Dr. Kuran, kimi başkonsoloslukların bulundukları binayı satın aldıklarını, kimilerininse kiralama formülünü kullandıklarını vurguladı.

Taşınırlarsa bina mühürlenebilir

Suudi Başkonsolosluğun başka bir yere taşınması durumunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı adımlar atabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Kuran, şöyle devam etti, "Sonuçta söz konusu yer halen bir cinayet mahalli. Bu nedenle eğer Suudlar oradan taşınsa bile Savcılık mutlaka bir adım atacak ve binayı mühürleyecektir. Binayı mühürledikten sonra detaylı bir araştırma ve kesin delil arama süreçleri başlatılabilir. Savcılığın, emniyetle koordineli bu işlemlerinin ardından normal prosedür devam eder. Yani bina başkasına satılabilir ya da kiralanabilir."

(Yeni Şafak)