Başsavcılık, ayrıntılı delil toplamak için konsolosluğu bir süreliğine mühürleyebilir
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürüldüğü ve ardından yok edildiği cinayetin ardından Suudi Yönetimi'nin İstanbul'daki başkonsolosluk binasını boşaltmak istediği öne sürüldü. Hukuk uzmanlarına göre orası halen bir cinayet mahalli ve bu nedenle Suudilerin taşınması halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıntılı delil toplama için söz konusu binayı bir süreliğine mühürleyebilir.
Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında cinayete kurban giden Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına dair soruşturma devam ediyor. Güvenlik kaynaklarının yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bir gelişme daha ortaya çıkıyor.
Erdoğan dönüş yolunda açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni detayları, Paris dönüşünde uçakta gazetecileri açıklamıştı. Erdoğan, "Kaydı dinlettiğimiz Suudi yetkili, 'Bunu ancak eroin alan biri yapar' dedi" ifadesini kullanmıştı.
Suudiler taşınmak istiyor
Öte yandan ilk günlere cinayeti kabul etmeyen ancak Türkiye'nin ortaya koyduğu somut delillerin ardından geri adım atan Suudi Arabistan yönetiminin İstanbul'da yeni bir yapılanmaya gideceği iddia edildi. Buna göre, Başkonsolosluk binası yakın bir zaman sonra farklı bir yere taşınacak. Bu konuda Suudi yönetimin Türk yetkililerden talepte bulunduğu öne sürülüyor. Suud yönetiminin cinayetin işlendiği dönemde Konsolosluk çalışanı olan isimlerle de yeni binada çalışmayacağı ve tüm ekibin değiştirileceği de iddia edildi.
Hukuki bir engel yok
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, Suud yönetiminin böyle bir karar alması durumunda sürecin hukuken nasıl ilerleyeceğini anlattı. "Suudiler isterse taşınabilir bunun önündeki herhangi bir hukuki engel yok" diyen Prof. Dr. Kuran, kimi başkonsoloslukların bulundukları binayı satın aldıklarını, kimilerininse kiralama formülünü kullandıklarını vurguladı.
Taşınırlarsa bina mühürlenebilir
Suudi Başkonsolosluğun başka bir yere taşınması durumunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı adımlar atabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Kuran, şöyle devam etti, "Sonuçta söz konusu yer halen bir cinayet mahalli. Bu nedenle eğer Suudlar oradan taşınsa bile Savcılık mutlaka bir adım atacak ve binayı mühürleyecektir. Binayı mühürledikten sonra detaylı bir araştırma ve kesin delil arama süreçleri başlatılabilir. Savcılığın, emniyetle koordineli bu işlemlerinin ardından normal prosedür devam eder. Yani bina başkasına satılabilir ya da kiralanabilir."
(Yeni Şafak)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.