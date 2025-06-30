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Suya düşen otomobildeki kişiler kurtarıldı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde suya düşen otomobilde bulunan 3 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 12:53 - Güncelleme:
Suya düşen otomobildeki kişiler kurtarıldı
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Sakarya Nehri'nin kaynağı olan Sakaryabaşı'na, 26 ADM 327 plakalı bir otomobilin kaza sonucu düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suya düşen otomobildeki 1 kişi kendi imkanıyla, Hasan Ebu Talha K. ve Ali Ekber Z. ise AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

Suda başka kişi veya kişilerin bulunma ihtimali üzerine AFAD ekibince su yüzeyi ve kıyı şeridinde detaylı arama çalışmaları yapıldı. Çalışmada, suda başka birinin olmadığı belirlendi.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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