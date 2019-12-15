Suyun iki yakasındaki insanlık farkı

Dünya iki gün önce Yunanistan’ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muamelenin görüntüleriyle yüzleşti. Kayıtlarda askeri üniformalı, yüzleri maskeli kişilerin şişme botlarla bir grup göçmeni, kıyıya bıraktığı görüldü. Suyun bu tarafında ise işler bambaşka yürütülüyor. Merhameti ve şefkati ile daima örnek olan Türk askeri, yine mazluma uzattığı yardım eliyle dünyaya ders verdi. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Türkiye-Yunanistan deniz yan hududunda, sahilden 5 kilometre açıkta düzensiz göçmenlerin kullandığı bir botu gece görüş kamerasıyla tespit etti. Yunanistan’ın Dedeağaç yönüne doğru ilerleyen düzensiz göçmenlere yaklaşan ekip, botun motorunun durdurulması yönünde uyarı yaptı.

Bot komutanı tarafından botun kapasitesinin üzerinde yolcu taşıması nedeniyle batma riski olduğu yönünde defalarca anons yapıldı. Komutanın yaptığı, ‘Her an batabilirsiniz’ anonsuna, bottaki bir düzensiz göçmen, Türkçe olarak ‘Tamam, sıkıntı yok’ diye karşılık verdi. Botları bir süre sonra su almaya başlayan düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kontrollü olarak bota alındı.

Mehmetçiğin ölümden kurtardığı mülteciler,gördükleri insani muamele karşısında minnettar kaldı. İÇLERİNDE HAMİLE DE VARDI

Hamile bir kadın ile bir anne ve çocukları, personel tarafından botun içine davet edildi. Isınmaları için battaniye dağıtılan göçmenlere ayrıca yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Kıyıya getirilen Afganistan uyruklu 6’sı çocuk, 13’ü kadın 37 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bu arada su alan lastik botta ıslandığı için hipotermiye giren bir düzensiz göçmen ile hamile kadın, limana gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.