Suyun kalitesi bu tesis ile arttırılacak

AA 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:27 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:27

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve DSİ 19. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı, Seyrantepe Mahallesi'ndeki inşaat çalışmalarını inceleyerek tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, kentte kesintisiz ve kaliteli içme suyu temini için kurumların yoğun çaba gösterdiğini aktardı.

Bilgin ise içme suyunun daha kaliteli hale getirilmesi için çalışma yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl suyumuzun daha kaliteli hale getirilmesi, ağır metaller ve organik atıklardan temizlenmesi noktasında DSİ Genel Müdürlüğümüz ile görüşmemiz neticesinde ozonlama tesisinin ihalesi yapıldı. Yaklaşık 8 milyon lira ihale bedeliyle başlanan proje, 10 milyonu geçecek maliyetle bitme aşamasına geldi. Ozonlama tesisi bittiği zaman Sivas'ın kullandığı içme suyu daha kaliteli hale gelecek. Su sorunu yaşanmaması için de Pusat-Özen Barajı'ndan su takviyesi yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu proje de yatırım programına alındı. İnşallah 2022'de de inşa aşamasına geleceğiz. Hemşerilerimizin suyu daha dikkatli ve tasarruflu kullanmalarını, bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum."

Ozonlama tesisi, su içerisinde kimyasal kalıntı bırakmaması, düşük maliyet ve düşük işletme giderleriyle öne çıkarken, yüksek oksidasyon gücü ile bakterilerin yok edilmesinde de en etkili yöntem olarak kullanılıyor.

Tesisin, yıl sonunda hizmete alınması planlanıyor.