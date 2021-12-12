İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • T3 Vakfı 5 yaşında! Bayraktar: Ülkemiz için bir hayal ve bir idealdi
Güncel

T3 Vakfı 5 yaşında! Bayraktar: Ülkemiz için bir hayal ve bir idealdi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), kuruluşunun 5. yılını kutluyor.

AA12 Aralık 2021 Pazar 14:59 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 14:59
ABONE OL

T3 Vakfı'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geleceğin güçlü ve lider Türkiye'sinin mimarlarını, insanlığa umut olacak nesilleri yetiştirmek üzere 5 yıl önce bu yola çıkmıştık. Mutluyuz, gururluyuz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşıma "#MilliTeknolojiHamlesi" ve" #T3Vakfı5Yaşında" etiketleriyle eklenen videoda ise T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın insansız hava araçları konusunda yaptığı konuşmalara yer verildi.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, ülkemiz ve insanlık için bir hayal ve bir idealdi. #MilliTeknolojiHamlesi kıvılcımı gençlerimizin azmiyle büyüyerek aleve dönüşüyor. Nice yıllara..." değerlendirmesinde bulundu.

  • T3 Vakfı
  • Milli Teknoloji Hamlesi
  • Haluk Bayraktar

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.