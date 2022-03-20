Tabanca ile vurulan şahıs yaralandı

IHA 20 Mart 2022 Pazar 02:21 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 02:21

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Konaklar Mahallesi Salkımsöğütler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle F.G., kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan F.G. tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.