Tabiat Parkı'nda eşsiz manzara!

IHA 27 Ocak 2022 Perşembe 10:19 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:19

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu'nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği tabiat parkı, dondurucu havaya rağmen tatilcilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsiminde vazgeçilmezlerinden olan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler karlı havada keyifli anlar yaşadı. Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler, eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Kar yağışının etkili olduğu Gölcük Tabiat Parkı'nda hava sıcaklıklarının eksi 15 derecelere kadar düşmesiyle park içerisindeki göl de buzla kaplandı. Tabiat parkının beyaz örtüyle kaplandığı kartpostallık manzaranın havadan görüntüsü hayranlık uyandırdı.

Tatil için İstanbul'dan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Kadir Ateş, "3-4 günlük tatil için geldik. Burası gayet güzel. Ulaşım da rahat. Her yer bembeyaz. İnsanı rahatlatan bir yer. Manzara çok güzel. İnsanı rahatlatan bir yer" dedi.