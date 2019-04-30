24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,953
  • 6,6758
  • 245.858
  • 95.490
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tablet kullanımı bir yaşın altına indi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Araştırma Görevlisi Başak Çağla Arslan, tablet kullanım yaşının bir yaşına indiğine dikkat çekerek, 'Ekran süresindeki artış hem oyun etkinliklerine hem de ebeveyn-çocuk iletişimine etki ediyor. Bu nedenle göz teması kurmasından sosyal becerilerine, iletişim kabiliyetlerinden spor yatkınlıklarına kadar birçok alanda zorluk çeken çocuklarla karşılaşıyoruz' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çocuklarda bir yaşın altına inen tablet ve akıllı telefon kullanımının modern çağın en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyleyen Başak Çağla Arslan, en büyük rolün ebeveynlere düştüğünü söylüyor.
 
Çocuk rehabilitasyonu alanında çalışan hekim, fizyoterapist, dil konuşma terapistleri, çocuk gelişim uzmanları ve psikologların yanı sıra ergoterapistler de çocuklarda özellikle son beş yıl içinde ince motor beceriler, koordinasyon, postural ve gövde kaslarında görülen zayıflık artışına dikkat çekiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Araştırma Görevlisi Başak Çağla Arslan, çocukların karşı karşıya kaldığı bu sorunun ergoterapistler tarafından tedavi edildiğini belirtiyor.
 
ÇOCUKLARDA MOBİL CİHAZ KULLANIMI YÜZDE 17 ARTTI
 
Ergoterapistlerin dikkat çektiği sorunlar arasında çocukların davranış, sosyal beceri, el yazısı ve vizyonlarının etkilenmesi yer alıyor. Parmakların tablet ve cep telefonu kullanırken aldığı pozisyon nedeniyle yaşanan sıkıntılarının yanı sıra, bu cihazların iki boyutlu bir dünyaya sıkışmış olması algı problemlerine de yol açıyor. Teknolojik cihazların çocuklarda kullanımının her geçen gün arttığına dikkat çeken  Başak Çağla Arslan, "2013 yılında 2 yaşından küçük çocukların yüzde 38´i ve 2-4 yaş arası çocukların yüzde 80´i mobil cihazları aktif kullanıyordu. Günümüzde bu oran yüzde 97´lere çıktı. Üstelik kullanım bir yaşın altına indi. Son araştırmalara göre ekran süresindeki artış hem oyun etkinliklerine hem de ebeveyn-çocuk iletişimine etki ediyor. Bu nedenle göz teması kurmasından sosyal becerilerine, iletişim kabiliyetlerinden spor yatkınlıklarına kadar birçok alanda zorluk çeken çocuklarla karşılaşıyoruz" diye konuştu.
 
AİLELERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR
 
Yaşanan güçlüklere ergoterapi ile çözüm üretildiğine dikkat çeken Ar. Gör. Başak Çağla Arslan, ailelere düşen görevleri ise şu ifadelerle aktardı:
 
"Çocuklara üç yaşından önce telefon ve tablet kullanımı önerilmiyor. 3 yaş üstü için ise günlük maksimum bir saat kullanım tavsiye ediliyor. Çocuklar uykuya gitmeden en az bir saat önce tüm medya araçlarını kullanmayı bırakmalı. Uyku öncesi televizyonun olmadığı bir odada vakit geçirmeleri sağlıklı bir uyku açısından da önemli. Öte yandan çocuğun yaşına uygun aktivitelerle kaliteli vakit geçirmesi hem ebeveynleriyle hem de kendi sosyal çevresiyle olan iletişimini kuvvetlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Manken podyumda hayatını kaybetti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Örgüt içi infazlar çözülmeyi hızlandırdı

Örgüt içi infazlar çözülmeyi hızlandırdı

200 yıldır muhafaza ediliyor

200 yıldır muhafaza ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' mesajı

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

5 yıl sonra ortaya çıkan Bağdadi'yle ilgili Ağar'dan dikkat çeken açıklama

5 yıl sonra ortaya çıkan Bağdadi'yle ilgili Ağar'dan dikkat çeken açıklama

E-devlet'te tesadüfen gördü, hemen harekete geçti

E-devlet'te tesadüfen gördü, hemen harekete geçti

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi, ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi, ilk kez görücüye çıktı

İstanbul neden çatlıyor? İşte tahmin edilen sebebi

İstanbul neden çatlıyor? İşte tahmin edilen sebebi
 

POPÜLER HABERLER

Moskova´daki DEAŞ operasyonu saniye saniye kaydedildi

Moskova´daki DEAŞ operasyonu saniye saniye kaydedildi

IDEF 2019 başladı: İşte yerli ve milli silahlarımız

IDEF 2019 başladı: İşte yerli ve milli silahlarımız

Ünlü isimlerden Dilber Ay mesajları

Ünlü isimlerden Dilber Ay mesajları

İşte o ünlülerin memleketi!

İşte o ünlülerin memleketi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA