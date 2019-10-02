Hummalı çalışmaların devam ettiği Atatürk Havalimanı’nda Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı ile 2019 Etnospor Festivali’nin çocuklara yönelik çalışmalarını konuştuk. Bu yıl 1,5 milyon ziyaretçi hedeflediklerini bunun yarısının çocuk olmasını beklediklerine dikkat çeken Kazancı, “Çocuklarımız burada milli değerlerimizi hem görecek, hem tecrübe edecek” dedi.

“BİZE AİT DEĞERLERİ DENEYİMLEYECEKLER”

Festivalde 7 yaşından itibaren çocuklar için çeşitli etkinlikler olduğuna dikkat çeken Kazancı, uzman eğiticilerin çocuklara geleneksel oyunları öğreteceğinin bilgisini verdi. Çocukların çeşitli hediyeler kazanacağını sözlerine ekleyen Kazancı, TRT’nin çocuklara yönelik yayınlarındaki sevilen kahramanların festival alanında olacağını söyledi. Çocuklarımız mangala gibi oyunları deneyimlediği gibi büyüklerin gözetiminde ok da atacak diyen Kazancı, “Bize ait geçmiş değerleri tadacaklar, görecekler ve yaşayacaklar” dedi.

“AFAD, DEPREM EĞİTİMİ VERECEK”

Festival kapsamında çocuklara deprem eğitiminin de verileceğini belirten Kazancı, “AFAD, tırlarıyla festival alanımızda deprem konusunda bilgilendirme yapacak. Gelen büyükler kadar, çocuklarımız da depremde yapılması gerekenler hakkında bilgi almış olacak” dedi. Etnospor kapsamında yapılacak deprem eğitimine çok kıymet verdikleri ifade eden Kazancı, 4 gün sürecek festivalde halkın bu konuda bilgilendirmesi önem verdiklerine dikkat çekti.