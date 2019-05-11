Taburcu olan kazazede, 1 gün sonra evinde öldü

Kaza, 26 Nisan Cuma günü Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Sarıbey Mahallesi'nden Urganlı Mahallesi yönüne giden Kadir Bozkurt, dengesini kaybedip, kullandığı motosikletten düştü. Düşmenin etkisiyle 4 çocuk babası Kadir Bozkurt'un boynundaki fıtık patladı. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt, önce Manisa Şehir Hastanesi'ne, buradan da İzmir'deki Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisinin ardından perşembe günü taburcu edilen Bozkurt, bir gün sonra Turgutlu'daki evinde akrabalarıyla sohbet ederken aniden rahatsızlanıp, yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Bozkurt'un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.