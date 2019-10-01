Tabuttan cenaze değil uyuşturucu çıktı
Sakarya’nın ihbarı değerlendiren narkotik timleri, bir caminin yanında bulunan kullanılmayan lojmanda arama yaptı.
Aramada, lojmana ait bir odada bulunan tabut içerisinde poşetler halinde bez ve toprak altına gizlenmiş 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin biri kadın iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 hassas terazi, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 cep telefonuna el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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