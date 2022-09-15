Taciz iddiasıyla yargılanan öğretmene yaklaşık 36 yıl hapis cezası

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada savunma yapan Y.Ö'nün, hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, sanığın, 3 mağdur için 7 yıl 9 ay 22'şer gün, 2 mağdur için ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti.

- OLAYIN GEÇMİŞİ



Samsun'un İlkadım ilçesinde 14 Aralık 2021'de öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla öğretmen Y.Ö. hakkında soruşturma başlatılmış, okuldaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Y.Ö, tutuklanmıştı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, "çocuğun cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 110 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.