Tacizciye vatandaşlardan linç girişimi

Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Sururi Parkında yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şüpheli parktaki 14 yaşındaki küçük kıza sözlü tacizde bulunarak rahatsız etti. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek şahısla tartışmaya başladı. Kısa süren tartışma sonrasında şüpheliyi yakalayan vatandaşlar parkın güvenlik görevlilerine teslim etti. Görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis öfkeli kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çekti

Yaşanan olayın ardından Kasımpaşa halkı Sururi parkına gelerek şüpheliyi linç girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalık nedeniyle uzun süre parka girmekte güçlük çekerken, anonslarla vatandaşları dağıtmaya çalıştı. Öfkeli vatandaş güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübenin etrafına gelerek, şahsa zarar vermeye çalıştı. Polis ekipleri parka girerek öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.



ZIRHLI ARAÇLA ALINAN TACİZCİYE VATANDAŞLARDAN LİNÇ GİRİŞİMİ

Öfkeli vatandaşları sakinleştirmeyi başaramayan polis ekipleri şahsı zırhlı araçla almak istedi. Şüphelinin tutulduğu kulübenin önüne zırhlı araç yanaştırılırken, vatandaşlar kulübenin çatısına çıkarak tepki göstermeye devam etti. Polis ekipleri vatandaşların sakinleşmemesi üzerine şüpheliyi hızlı bir şekilde alarak zırhlı araca koymaya çalıştı. Tam bu sırada vatandaşlar şahsı linç etmeye çalışırken, polis ekipleri vatandaşları güçlükle ayırdı.

Vatandaşlar zırhlı araca girmeye çalıştı

Şahsa vurmak isteyen vatandaşlar polislerin yanında uzun süre zırhlı aracı yumrukladı. Sinirlerine hakim olamayan bir vatandaş zırhlı aracın üzerine çıkarak, araca binmeye çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri aracın üzerine çıkarak vatandaşı indirirken, aracı kalabalığın içinden ilerletmeye çalışsa da başarılı olamadı. Vatandaşlar bu defa aracı sallayarak, olaya tepkilerini göstermeye devam etti. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda aracı kalabalığın arasından çıkarak şahsı polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.