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Tacizciyi terlikle döven kadın: Şiddete karşıyım ama dayanamadım

Gaziantep'te, sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birini öperek tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi terlikle döven Birsen Batar, 'Her türlü şiddete karşıyım ama bu gibi insanları görünce dayanamıyorum' dedi.

  • DHA
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Gaziantep'te Güvenevler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre Salih S., sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birini sarılarak öptü. Kızlar koşarak kaçarken, olayı fark eden büfe işletmecisi Bayram Polat, Salih S.'yi tekme tokat dövmeye başladı.
 
Bu sırada olayı duyup, mahalle sakinleri de şüpheliye tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden 22 yaşındaki Birsen Batar da şüpheliye vurdu. Ancak Salih S. sigara yakıp, rahat tavırlar sergiledi. Bunun üzerine daha fazla öfkelenen Batar, ayağındaki terliğini çıkararak, şüpheliye vurmaya başladı.
 
​Batar, Salih S.'ye, "Küçücük çocuk o, küçücük çocuk" şeklinde bağırarak, defalarca terlikle vurdu. Salih S. ihbar üzerine mahalleye gelen polis ekiplerine teslim edildi.
 
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
 
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Salih S., nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.
 
Taciz mağduru kız çocuğunun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.
 
'ÇOCUKLARIMIZ DA KADINLARIMIZ DA ARTIK ZARAR GÖRMESİN İSTİYORUM'
 
Olay sırasında evinin balkonunda olduğunu belirten Batar, "Mahalledekiler olaya müdahale etmişti. Ben geldiğimde şüpheli kaçmak üzereydi. Olayın sebebini öğrendiğimde müdahale etme gereksinimi duydum. Her türlü şiddete karşıyım ama bu gibi insanları görünce dayanamıyorum. Konu çocuk tacizi olunca çok öfkelendim. Çocuklarımız da kadınlarımız da artık zarar görmesin istiyorum" dedi.
 
Esnaf Bayram Polat da "İki kız çocuğu yürüyorlardı. Vatandaşın biri, kız çocuğuna sarıldı. Ben de çocuğa ne olduğunu sordum. 'Amca beni öptü’ dedi. Hemen müdahale ettim" diye konuştu.

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