Tacize uğrayan CHP'li isim anlattı... ''Tehdit edildim, 'orta yolu bulalım' dediler''

05 Aralık 2020 Cumartesi 09:28 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 09:29

CHP'de taciz ve tecavüz skandallarının art arda patlak vermesiyle adeta ortalık karıştı. CHP Avcılar İlçe Başkanlığı'nda çalışan ve tacize uğrayan Özlem Hanelçi'nin ifadeleri ortaya çıktı. CHP'de parti misyonunu bilmeyen kişilerin görev yaptığını belirten Hanelçi, olayın örtbas edildiğini ve oradaki kişiler tarafından tehdit edildiğini söyledi.

CHP'de üst üste patlayan taciz ve tecavüz skandalları partide işleri iyice arap saçına çevirdi. Son olarak Avcılar İlçe Başkanlığında görev yapan ve taciz edilen Özlem Hanelçi konuştu. Hanelçi taciz olayından sonra İl Başkanlığına gittiğini ancak geri yollandığını ifade ederken, oradaki kişiler tarafından tehdit edildiğini söyledi. CHP'de parti misyonunu bilmeyen kişilerin görev yaptığını belirten Hanelçi, olayın örtbas edildiğini ifade etti.

CHP taciz ve tecavüz iddialarıyla sarsılmaya devam ederken, Avcılar İlçe Başkanlığında görev yapan ve taciz mağduru Özlem Hanelçi bir TV programında açıklamalarda bulundu.

TEHDİT EDİLDİM

Yıllardır kadın hakları konusunda savunucu bir insan olduğunu belirten Hanelçi, mağduriyet yaşadığını belirtti.

CHP İl Başkanlığına gittiğini ve kendisinin kabul edilmediğini ve geri yollandığını ifade etti. İl Başkanlığındaki kişiler tarafından tehdit edildiğini söyleyen Hanelçi, olayı karakola taşıdığını da sözlerine ekledi.

"ORTA YOLU BULALIM" DEDİLER

Hanelçi taciz skandalı sonrasında babasına ilçeden bir telefon geldiğini ve orta yolu bulma konusunda ikna edilmeye çalışıldığını da söyledi. Yasin Ilgar tarafından tehdit edildiğini söyleyen Hanelçi, yaşadığı olayların çok çirkin olduğunu ifade etti.

ÖRTBAS ETMEK İSTEDİLER

Hanelçi, CHP'nin altı okunu bilen ve parti misyonunu bilen kişilerin partide görev yapmadığını belirtirken olayın örtbas edildiğini söyledi.