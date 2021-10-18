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Tadilat sırasında evin çatısı çöktü

İzmir'de tadilatı süren tek katlı evin çatısı çöktü. Göçük altında kalan çatı ustası Afganistan uyruklu Ali Gallou (24), yaralandı.

DHA18 Ekim 2021 Pazartesi 14:29 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 14:29
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Tuzcu Mahallesi 775. Sokak'ta tadilatı süren tek katlı evin çatısı, saat 11.30 sıralarında güçlendirme çalışması yapılırken gürültüyle çöktü. Bu sırada içeride çalışan Afganistan uyruklu çatı ustası Ali Gallou, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AKS 110 ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Köpekli Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altından çevredekiler tarafından çıkarılan Gallou, yapılan ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Gallou'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Göçük altında başka kişilerin de olabileceği değerlendirilerek eğitimli köpeklerle arama yapıldı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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