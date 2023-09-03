''Tadilat yapıyoruz'' deyip tarihi yapılara kilit vurdular! İBB'nin yalanı deşifre oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 ve 2022 yıllarında onayladığı restorasyon projelerini bir türlü yapamayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çareyi tarihi köşklerin kapısına kilit vurmakta buldu. İstanbulluların uğrak noktalarından olan Yıldız Parkı'ndaki tarihi Çadır Köşkü ve Malta Köşkü, İBB tarafından "tadilat yapıyoruz" bahanesiyle kapatıldı ancak bahçelerine 'Tadilat yapıyoruz' pankartları asılan köşklerde herhangi bir çalışma yapılmadığı görüldü.

PROJELER ÇOK ÖNCEDEN ONAYLANDI

Yeni Şafak'ın haberine göre; İBB, Yıldız Parkı'nda bulunan tarihi köşkler için restorasyon projesi hazırladı. Çadır Köşkü için 2018, Malta Köşkü için ise 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na projeler sunuldu. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu her iki projeyi de onayladı. Geriye, İBB'nin restorasyon çalışmalarını başlatması kaldı. İBB 2021 yılında Çadır Köşkü için bir restorasyon çalışması yaptığını duyurdu. Malta Köşkü için ise herhangi bir çalışma başlatılmadı. Çadır Köşkü'nde yapılan çalışmaya ilişkin İBB sosyal medya hesaplarından videolar servis edildi.

DUYURULAR YANILTICI

Duyurulara göre şimdiye kadar Çadır Köşkü'nün restorasyonu tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuş olması gerekiyordu. Yıldız Parkı'nda bulunan bir diğer tarihi mekan olan Malta Köşkü için de bakanlık onaylı proje olmasına rağmen İBB tarafından herhangi bir çalışma başlatılmadı. Çadır Köşkü'nde olduğu gibi yapılamayan restorasyon nedeniyle İBB çareyi Malta Köşkü'nün de kapısına kilit vurmakta buldu. Köşklerin bahçesine İBB tarafından asılan pankartlarda 'Tadilat yapıyoruz' ifadeleri yer almasına rağmen hem Çadır Köşkü'nde hem de Malta Köşkü'nde herhangi bir çalışma yapılmadığı görüldü.