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TAG Otoyolu'nda yardım yoğunluğu yaşanıyor

Deprem bölgesine yardım için yola çıkan Tırlar ve sivil araçlar TAG Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu. Yer yer trafik durma noktasına gelen trafik helikopterden görüntülendi.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 17:49 - Güncelleme:
TAG Otoyolu'nda yardım yoğunluğu yaşanıyor
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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kısmında yaşanan yoğunluk helikopterle havadan görüntülendi.

NURDAĞI İLÇESİ KISMINDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle TAG Otoyolu'nun Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kısmında yoğunluk yaşanıyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Tırların ve sivil araçların görüldüğü otoyolda Adana'dan Nurdağı istikametindeki yolda yer yer trafik durma noktasına geldi, diğer yönde ise yoğunluğun çok fazla olmadığı görüldü.

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