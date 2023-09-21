TAG Otoyolu'ndaki feci kaza ile ilgili davada karar

Gaziantep'te 20 Ağustos 2022 günü kaza yapan araçtaki yaralıyı ambulansa taşıyanlara, arkadan gelen otobüsün çarpması sonucu meydana gelen feci kazanın karar duruşması görüldü. İHA muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile birlikte 3'ü itfaiye eri, 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kazanın dördüncü ve karar duruşması Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, karar duruşmasına SEGBiS üzerinden katılan ve 'tek kusurlu ben değilim' diyen otobüs şoförü Abdulkadir Memiş'i 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

"BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM, KASITLI YAPMADIM, CANİ DEĞİLİM"

Sanık Abdulkadir Memiş karar duruşmasındaki savunmasında, "Ceza artırımını kesinlikle kabul etmiyorum. Taksirle öldürmeye teşebbüs edecek bir şey yapmadım. Olayla ilgili deliller de mevcut. Ben kimseyi öldürmedim, kasıtlı yapmadım. Cani değilim ben. Benim 3 tane çocuğum var, ben içeride oldukça onların yaşam hakkı elinden alınıyor. Bu bilinçli bir olay değil. Ben ekmeği için çalışan bir insanım. Kara yolları ve trafik ekiplerinin önlem almaması nedeniyle böyle elim bir kaza meydana gelmiştir. Yol güvenliği sağlanmış olsaydı bu kaza meydana gelmemiş olurdu. Benim bu kazada bir suçum yok. Tek suçlu olarak kendimi kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

SANIK AVUKATI TAHLİYE VE BERAAT TALEP ETTİ



Sanık avukatı ise kazada görevli polis memurlarının kusurlu olduğunu ifade ederek ve gerekli tedbirlerin alınmadığını iddia ederek otobüs şoförünün cezaevinde 1 yılı aşkın süredir yattığı dönemin göz önüne alınarak tahliyesine sonrasında da beraatına karar verilmesini istedi.

MAĞDUR AVUKATLARI EN ÜST SINIRDAN CEZA TALEP ETTİ

Mağdur avukatları ise tek tek söz alarak sanık otobüs şoförü Abdulkadir Memiş'in bilinçli taksirden değil olası kasıttan adama öldürmeye teşebbüs ile en üst sınırdan ceza alarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve olayda görevli polis memurları hakkında suç duyusunda bulunulmasını talep etti.

KAZADA ÖLENLERİN YAKINLARI EN ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ

Duruşmada söz alan kazada hayatını kaybedenleri yakınları ise sanık otobüs şoförü Abdulkadir Memiş'in kasıtlı olarak 16 kişinin ölümüne neden olduğunu beyan etti. Maktullerin yakınları, duruşmada gözyaşı dökerek sanık hakkında hiçbir ceza indirimi uygulanmadan en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Tarafların Benim ilk ifademde de pişman olduğumu söylemiştim. Vicdanı olan insan nasıl pişmanlık duymaz. Bu aracı ben ilk defa kullandım. Kaza yapan araçla ilgili hiçbir bilgim yok. Araçtaki arızaları bilirkişi raporunda okuyarak öğrendim. İlk kazadan hiçbir şekilde haberim yoktu. Son olarak aynı kazada ben de bir yakınımı kaybettim. Herkesin acısını anlıyorum. Herkesi çok iyi anlıyorum. Ben cani değilim, bu yaşıma kadar bir karıncayı dahi incitmedim.

SANIK OTOBÜS ŞOFÖRÜNE 16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Savunmaların ardından duruşmaya verilen ara sonrası tekrar toplanan mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık otobüs şoförü Abdulkadir Memiş'e bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan 20 yıl hapis cezası verilmesine, heyet indirim uygulayarak 16 yıl 8 hapis cezası verdiği sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti. İndirim kararına şerh düştüğü öğrenildi.