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Tahıl koridoru için kritik zirve İstanbul'da başladı

Tahıl sevkiyatının güvenli bir şekilde oluşturulmasına yönelik kritik görüşme İstanbul'da başladı.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:04 - Güncelleme:
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Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri tahıl koridoru görüşmeleri için İstanbul'da bir araya geldi. Taraflar, toplantıda tahıl koridoru planının detaylarını ele alıyor.

Bakan Akar toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada "Milyonlarca ton tahıl Ukrayna limanlarında bekliyor. Hem Rusya hem Ukrayna hem de BM temsilcisi ile görüşüyoruz. Dörtlü görüşmelerle oradaki milyonlarca ton tahılın ve diğer gıda malzemelerinin uygun şekilde planlanan adreslerine gitmeleri için elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda bazı gelişmeler olmasını bekliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

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