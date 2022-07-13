Tahıl koridoru için kritik zirve İstanbul'da başladı

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri tahıl koridoru görüşmeleri için İstanbul'da bir araya geldi. Taraflar, toplantıda tahıl koridoru planının detaylarını ele alıyor.

Bakan Akar toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada "Milyonlarca ton tahıl Ukrayna limanlarında bekliyor. Hem Rusya hem Ukrayna hem de BM temsilcisi ile görüşüyoruz. Dörtlü görüşmelerle oradaki milyonlarca ton tahılın ve diğer gıda malzemelerinin uygun şekilde planlanan adreslerine gitmeleri için elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda bazı gelişmeler olmasını bekliyoruz" ifadelerine yer vermişti.