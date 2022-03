Tahliye edilen Türkler geride bıraktıkları için endişe duyuyor

AA 2 Mart 2022 Çarşamba 14:39 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 14:39

Ukrayna'dan otobüslerle gelen Türk vatandaşlarının Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişleri sürüyor.

Uzun yolculukların ardından yurda giriş yapan vatandaşlar, orada bıraktıkları akrabaları, arkadaşları ve komşuları için endişe duyuyor.

Meryem Gölbaş, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Herson bölgesinden geldiklerini, savaşın tüm kötü izlerine şahit olduklarını anlattı.

Herson'da oturdukları mahalleye füze düştüğünü ifade eden Gölbaş, "Savaşın olduğu bir bölgeden geldik, mahallemize füze düştü. Dört gün, beş gün boyunca top atışları, mermi sesleri ve çatışmalar asla bitmedi. Biz geldik ama çok üzgünüz. Çünkü çok fazla tanıdığımız kaldı. Can değil can, ciğerimiz orada kaldı. Türkiye ulaştığımız için mutluyuz, ama geride bıraktıklarımız için çok üzgünüz. Aklımız onlarda hep. İnşallah kalanlar da bir an önce gelirler" dedi.

- "NE ZAMAN BAŞIMIZA BİR ŞEY DÜŞECEK, DİYE BEKLİYORDUK"

Ali Gölbaş ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 3,5 yıl önce Herson'a din görevlisi olarak görevlendirildiğini, savaşın çıkmasının ardından bölgeden tahliye edildiklerini anlattı.

Tahliye sürecinin sıkıntılı geçtiğini aktaran Gölbaş, şöyle konuştu:

"Rabbim yapılan bu hizmetleri devletimize en güzel şekilde faydalandırsın, devletimize zeval vermesin. Orada her türlü çaresizlik var. İnsanlar temel ihtiyaçlarını gideremiyor. Dükkanlar kapalı. Biz oradayken evimiz her bombardımanda sallanıyordu. Ne zaman başımıza bir şey düşecek, diye bekliyorduk. Ne olursa olsun oradan kurtulmaya çalıştık. Tarla yollarında yürüdük. Ahıska Türkleri bize yardımcı oldu. Evlerinde iki gün misafir etti. Daha sonra devletimiz kanalıyla buraya kadar geldik."

Alina Aydoğan ise Odesa'da yaşadıklarını, Rusya'nın bombardımanının başlamasıyla oradan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini belirtti.

Sercan Aydoğan da ailesiyle birlikte sağ salim Türkiye'ye geldikleri için mutlu olduklarını, savaş bitince tekrar Ukrayna'ya gideceğini sözlerine ekledi.