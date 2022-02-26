Tahliyeler başladı! Ukrayna'dan yola çıkan Türk kafilesi Romanya sınırına ulaştı

Ajanslar 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:26 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 12:04

Rusya'nın harekat düzenlediği Ukrayna'da yaşayan Türklerin tahliyesi, dün akşam saatlerinde kara yoluyla başlatıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin irtibat kurduğu aralarında iş insanlarının da bulunduğu 5 otobüslük kafile Romanya sınırına ulaştı.



Kiev'de çalışan ve ilk kafile ile Türkiye'ye dönen Burak Tanış, Kiev'den çıkana kadar kendilerine Ukrayna polisinin eşlik ettiğini ve güvenli bölgelerden geçirildiklerini belirterek, "Yollarda çok yoğunluk bulunuyor. Trafik çok karışıktı ve o yüzden çok yavaş gidiyoruz. Büyükelçiliğimizle sürekli temas halindeyiz, onlar bize çok destek verdi. Romanya sınırına yaklaştık. Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye dönüyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde, mutluyuz; umarım sağ salim Türkiye topraklarına varacağız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Odessa'dan otobüslerle tahliyesine başlanan Türk vatandaşlarından üniversite öğrencisi Seher Güneş ise "6 araçla çıktık. Evden çıkarken füzelerin atıldığını gördük." dedi.

Romanya sınırı yakınında yaklaşık 20 kilometreye ulaşan araç kuyruğu dikkati çekti.

Bölgeden gelen görüntülerde sınır kapısına da ellerinde valizleriyle yüzlerce insanın yığıldığı görüldü.

Ukrayna'da mahsur kalan iş insanlarından Join Turizm Ortağı Süleyman Güler, sınır kapısında yoğunluk olduğunu, işlemlerin birkaç saat sürebileceğini tahmin ettiklerini aktararak Romanya'dan kara yoluyla İstanbul'a hareketlerinin planlandığını dile getirdi.

BAKAN YARDIMCISI KIRAN, UKRAYNA'DAN TAHLİYELER İÇİN KARA SINIR KAPISI UYGULAMALARINI DUYURDU

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Ukrayna'dan kara yolu ile tahliye operasyonlarımıza başladık. Tahliye operasyonlarımızla veya kendi imkanlarıyla ayrılacak vatandaşlarımızın sınır kapılarından geçişlerini kolaylaştırmak için bölge ülkeleriyle yakın iş birliği içindeyiz." ifadesini kullandı.



Kıran, Ukrayna'dan ayrılacak vatandaşların kara sınır kapılarından geçişlerinde tabi olacakları uygulamalara da yer verdi.

Buna göre, söz konusu sınır kapılarındaki güncel uygulamalar şöyle:

"Polonya: Pasaport veya kimlik kartıyla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Romanya: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Moldova: Pasaport veya kimlik kartıyla (PTF Criva-Mamaliga, Larga-Kelmenti, Bbriceni-Rossoşani, Palanca-Maiki-Udobnoe, Giurgiuleşti-Reni sınır kapıları) girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Macaristan: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi veya aşı sertifikası (antijen testi yapılmaktadır) isteniyor. Aşı sertifikası olmayanlara PCR testi yapılıyor. Vize isteniyor.

Slovakya: Pasaport veya (Slovakya makamlarınca yapılacak) bireysel değerlendirmeye göre kimlik kartıyla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Bulgaristan: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor."

Öte yandan, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de Ukrayna'dan kara yoluyla ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına yönelik ülkesinin uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Matis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının vizesiz, PCR testi olmadan Ukrayna'dan Macaristan'a girebildiğini belirterek, "Bizim yüzümüzden hiçbir Türk vatandaşının hayatı tehlikede olmayacak." ifadesini kullandı.