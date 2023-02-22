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  • Tahmazoğlu'dan birlik vurgusu: Şimdi el ele verme zamanı
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Tahmazoğlu'dan birlik vurgusu: Şimdi el ele verme zamanı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaşanan deprem felaketinin yaralarını birlikte sarmak için vatandaşlarla bir araya geldi. Tahmazoğlu, 'Bu zor günleri de vatandaşlarımızla birlikte omuz omuza vererek aşacağımıza inanıyorum. Şimdi el ele verme, yaraları sarma zamanı.' dedi.

IHA22 Şubat 2023 Çarşamba 23:22 - Güncelleme:
Tahmazoğlu'dan birlik vurgusu: Şimdi el ele verme zamanı
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Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep'te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla omuz omuza depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

"OMUZ OMUZA VEREREK GÜZEL GÜNLERE TEKRAR KAVUŞACAĞIZ"

Ülke olarak depremde kaybedilen vatandaşların üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Biz güçlü bir ülkeyiz. Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında Türkiye tek yürek olarak, depremzede vatandaşlarımıza sahip çıktı. Bu zor günleri de vatandaşlarımızla birlikte omuz omuza vererek aşacağımıza inanıyorum. Şimdi el ele verme, yaraları sarma zamanı. Yardımlaşmanın, birlikteliğin bilinciyle güzel günlere tekrardan kavuşacağız. Bu badireyi hükümetimizin de desteğiyle atlatacağız. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

  • Şahinbey
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