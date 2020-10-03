TAİB'den Ermenistan'ın haksız toprak işgallerine kınama

AA 03 Ekim 2020 Cumartesi 19:56 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 19:56

Konya'da Zafer Meydanı'nda, birlik öncülüğünde toplanan grup adına açıklama yapan TAİB Yönetim Kurulu Üyesi Vügar Abdullah, işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yapılan askeri müdahalelerini, işgalci tavır ve terörist saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Abdullah, Ermenistan'ın hiçbir zaman Azerbaycan devletinin gösterdiği iyi niyeti göstermediğine vurgu yaparak, 100 yıldır Ermenilerin sadece Azerbaycan Türklerine değil, bütün Türk milletine karşı gösterdiği anlamsız düşmanca tavrını sürdürdüğünü hatırlattı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT'in Ermenistan'ı işgalci ülke olarak tanımladığını belirten Abdullah, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütler, Azerbaycan'a ait tarihi topraklarından tamamen çekilmeleri için Ermenistan'a defalarca ihtar, beyan ve çağrıda bulunmuşlar, ancak Ermenistan terörist unsurlarını topraklarımızdan tahliye ettirmemiştir. Uluslararası hukuku her defasında çiğnemekle kalmayıp Azerbaycan'a yeni saldırılar düzenlemiştir. Bu zeminde Azerbaycan silahlı kuvvetleri Ermenistan'ın yaptığı aralıksız saldırıları neticesinde meşru müdafaa hakkını kullanarak topraklarını korumak ve işgalcilerden kurtarmak için düşmana karşılık vermiş, işgal altındaki topraklarını geri almak için harekete geçmiş ve ciddi ilerlemeler kaydetmiştir."