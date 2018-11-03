TAİK Başkanı Yalçındağ: Türkiye'nin İran ambargosundan muaf tutulacağı yolunda güçlü bir beklenti içindeyiz

Yalçındağ, ABD’nin Türkiye'nin iki bakanına yönelik yaptırımı kaldırmasına ilişkin, TAİK olarak, bugüne kadar ABD ile yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen ittifakın sağlam ve dayanıklı olduğuna inançlarını her fırsatta dile getirdiklerini ve bu süreçte olumsuzlukları en aza indirgemek üzere çalışmaları itinayla yürüttüklerini dile getirdi.

Son dönemde iki dost ülke arasında yaşanan sıkıntıların geride kalması ve ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemin başlaması adına önemli bir misyon üstlendiklerini ifade eden Yalçındağ, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada, ABD Hazine Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladık. Ayrıca, henüz resmi açıklaması yapılmamakla birlikte Türkiye'nin İran ambargosundan muaf tutulacağı yolunda güçlü bir beklenti içindeyiz. Bugünkü açıklamaların önümüzdeki günlerde başka güzel gelişmeler için de işaret niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. Birçok konuda beraber çalışmış ve köklü bir askeri iş birliği tarihine sahip Türkiye ve ABD, uzun süreli stratejik ortak olmaya devam edecektir."