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Takahiko Katsumata: Türkiye'nin jeopolitik önemi yıllar geçtikçe daha da artıyor

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayarak, uzun yıllardan bu yana Türkiye'nin gelişiminin takipçisi olduğunu belirtti. Katsumata, 'Türkiye'nin jeopolitik öneminin yıllar geçtikçe daha da arttığını gözlemliyorum.' dedi.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 11:17 - Güncelleme:
Takahiko Katsumata: Türkiye'nin jeopolitik önemi yıllar geçtikçe daha da artıyor
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Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırladığı dosya haberler kapsamında bu haberde, Katsumata, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'nin jeopolitik öneminin yıllar geçtikçe daha da arttığını gözlemliyorum." diyen Katsumata, Türkiye'nin bundan sonra büyük bir ülke olarak dünyaya destek sağlamaya devam etmesini umduğunu söyledi.

Katsumata, bunun yanı sıra 2024'ün Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılı olduğuna işaret ederek, Türkiye'ye üst düzey ziyaretler beklendiğini ve sene boyunca konserler, sergiler, sempozyumlar gibi çok sayıda etkinlikler düzenleneceğini dile getirdi.

Sadece Türkiye'de değil, Japonya'da da benzer etkinliklerin düzenlenmesinin planlandığını aktaran Katsumata, şunları kaydetti:

"Diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı vesilesiyle hem Türk hem de Japon halkının, birbirine daha da yakınlık hissetmesinden mutluluk duyarım. Hepinizin etkinliklere katılmanızı umuyorum. Diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılını hep beraber kutlayalım."

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