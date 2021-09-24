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Takla atan araç alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de, lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Yaklaşık 500 metre sürüklenen araçta yangın başladı. Kazada 2 kişi, hayatını kaybetti.

DHA24 Eylül 2021 Cuma 10:40 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 10:40
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Kaza, saat 02.00 sıralarında, Artuklu ilçesi Yukarıhatunlu ve Çıplaktepe mahalleleri arasında meydana geldi. Lastiğinin patlaması sonucu ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 CB 82 plakalı otomobil takla attı. Yaklaşık 500 metre sürüklenen araçta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde hurdaya dönen aracın sürücüsü ile yanındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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