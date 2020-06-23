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Güncel

Takla atan araç şarampole yuvarlandı, bir kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

IHA23 Haziran 2020 Salı 16:28 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 16:28
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Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas - Malatya karayolu Gürün ilçe sınırlarında meydana geldi. Kazada, Kangal’dan Gürün istikametine gitmekte olan M.Y. (49) yönetimindeki 06 MBM 696 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Takla atarak şarampole uçan araç hurdaya döndü. Araçta bulunan Mustafa Yapıcı (90) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü M.Y, araçta bulunan E.Y (20) ve M.Y (72) ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Gürün devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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