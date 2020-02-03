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Takla atan otomobil su kanalına düştü: 3 yaralı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

IHA03.02.2020  15:31 - Güncelleme: 03.02.2020  15:31

Kaza, Kırkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (22) idaresindeki 06 RLS 06 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak su kanalına devrilen otomobildeki Sürücü S.A. ile araçta bulunan N.A. (15) ve A.S.A. (52) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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