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Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı

Düzce'de sürücünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilin refüjde ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Düzce D-655 Karayolu Kabalak rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Düzce’den Akçakoca istikametine gitmekte olan Mevlüt Sayaroğlu idaresindeki 34 DP 1748 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünün kaybetmesi sonrasında yol ortasında bulunan refüjlere çarparak takla attı.
 
Refüjde ters dönen araç içerisindeki otomobilde araç sürücüsü Mevlüt Sayaroğlu ile birlikte araçta bulunan Rafiye Sayaroğlu ve Leyla Kurtoğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
 
 Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
 

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