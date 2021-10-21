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Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'nın Karataş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü Can Şırnak (33) yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı ağır yaralandı.

DHA21 Ekim 2021 Perşembe 22:26 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 22:27
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Kaza, saat 19.45 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Can Şırnak yönetimindeki 01 AIS 504 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Şırnak ve yanındaki arkadaşı İbrahim Yoksul, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şırnak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, tedaviye alınan Yoksul'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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