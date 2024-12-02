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  • Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 16 yaşındaki sürücü öldü, araçtaki 2 arkadaşı yaralandı.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 17:44 - Güncelleme:
Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Yusuf Y'nin (16) kullandığı 10 L 5864 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ilıcapınar Mahallesi Gedik mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada Yusuf Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve sürücüyle aynı lisede eğitim gördükleri öğrenilen Kağan Ç. (16) ve Ertuğrul M. (16) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İvrindi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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