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Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

IHA23 Kasım 2024 Cumartesi 09:23 - Güncelleme:
Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya Ankara Kara yolu Beşkardeş kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan K.A.(43) idaresindeki 42 AFT 973 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta yolcu olarak bulunan Z.N.A (68), Ş.G. (33) ve F.Y. (15) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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