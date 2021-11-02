Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

DHA 2 Kasım 2021 Salı 10:58 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 10:58

Kaza, Seydişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Onur Yardımcı'nın kullandığı 42 ZD 364 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı.

Yolun kenarındaki elektrik direğine çarparak duran otomobil hurda yığınına döndü. Kazada Onur Yardımcı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın Onur Yardımcı kurtarılamadı.

Araçta sıkışan Yardımcı'nın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılıp otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.