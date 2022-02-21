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Taksi ile uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

Muş'ta ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş 494,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

AA21 Şubat 2022 Pazartesi 10:16 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:16
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan yola çıkan ve uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen ticari taksi ile otomobili takibe aldı.

Polis ekipleri, öncü görevi gören ticari taksiyi Muş'un girişindeki özel hareket uygulama noktasında, diğer otomobili ise Hasköy ilçesi girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği Thor'un da desteğiyle yapılan aramada ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş 494,45 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İki araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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