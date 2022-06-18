Taksiciler adalet yürüyüşüne çıkacak!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren taksiciler, Büyükşehir Belediyesinden haklarını alamadıkları için adalet yürüyüşü yapacaklarını açıkladı. Çerkezköy Belediyesi önünde basın açıklaması yapan taksiciler, "Bugün burada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zulme karşı toplandık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan haksızlığa karşı toplandık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan adaletsizliğe, ayrımcılığa, hukuksuzluğa karşı toplandık. Bizlere verilen taksicilik hakkı yasalara aykırı diyerek iptal edilmektedir. Güya bizlere verilen taksicilik hakkı Kamu İhale Kanunu'na aykırı olarak verilmiştir. Bu insanlar Kamu İhale Kanunu'nu nereden bilsin. Bu hakları veren belediyeler kamu kurumu değil midir? Kanunu belediye bilmiyorsa vatandaş nereden bilsin? Ayrıca Tekirdağ ili içerisinde belediyelerce verilmiş Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak alınmış bir tane taksi hattı yoktur. Ayrımcılık, anayasamızda yasaktır. Anayasanın üzerinde kanun var mıdır? Güya bizler hak verildikten sonra hemen taksiciliğe başlamamışız, taksicilik yaptığımıza dair evrak yokmuş. İlçe belediyelerinin düzgün kayıt tutmamasının sorumlusu vatandaş mıdır? Bunu en iyi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bilmektedir. Bu insanların tek geçim kaynağı bu taksileridir ve bu kriz ortamında bunu ellerinden almak Allah'tan reva mıdır? Bu zulmün bir an önce durdurulmasını ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çözüm bularak bu insanların gasp ettiği taksicilik hakkını yeniden verilmesini talep ediyoruz. Talebimiz 20 Haziran Pazartesi günü kabul edilmezse Kızılpınarlı taksiciler olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde hakkımızı alana kadar eylem yapacağız" dedi.