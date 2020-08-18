Taksiciler arasında çıkan kavgada kan aktı

IHA 18 Ağustos 2020 Salı 15:09 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 15:09

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre iki taksi durağı çalışanları arasında önceden bulunan bir husumet dün akşam da devam etti. Taner Aras (40) isimli 2 çocuk babası taksici durak önünde silahlı saldırıya uğradı. Aras, vücuduna isabet eden mermiler sonucu kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen ve konuyla ilgili çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

CADDE ÜZERİNDE EYLEM

Hayatını kaybeden Aras’ın meslektaşları ise öldürülen taksici arkadaşlarının cinayet faillerinin yargılanması gerekçesiyle eylem düzenledi. Caddeyi kapatıp eylem yapmaya çalışan taksicilere polis müdahale ederek yol kapatmaya çalışan 1 kişiyi gözaltına aldı.