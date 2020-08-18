İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2020 Salı / 28 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3976
  • EURO
    8,8103
  • ALTIN
    477.131
  • BIST100
    1095.89
Güncel

Taksiciler arasında çıkan kavgada kan aktı

İstanbul Esenyurt'ta dün gece taksiciler arasında çıkan kavgada kan döküldü. Kavga sırasında bir taksici silahla vurularak öldürüldü. Öldürülen taksicinin arkadaşları bugün eylem yapıp yolu kapatmaya çalışırken polisin müdahalesiyle karşılaştı. Cinayet olayı ile ilgili 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Caddeyi kapatıp eylem yapmaya çalışan taksicilere polis müdahale ederek yol kapatmaya çalışan 1 kişiyi gözaltına aldı.

IHA18 Ağustos 2020 Salı 15:09 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 15:09
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre iki taksi durağı çalışanları arasında önceden bulunan bir husumet dün akşam da devam etti. Taner Aras (40) isimli 2 çocuk babası taksici durak önünde silahlı saldırıya uğradı. Aras, vücuduna isabet eden mermiler sonucu kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen ve konuyla ilgili çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

CADDE ÜZERİNDE EYLEM

Hayatını kaybeden Aras’ın meslektaşları ise öldürülen taksici arkadaşlarının cinayet faillerinin yargılanması gerekçesiyle eylem düzenledi. Caddeyi kapatıp eylem yapmaya çalışan taksicilere polis müdahale ederek yol kapatmaya çalışan 1 kişiyi gözaltına aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.