Taksiciler Odası'ndan UBER'in rakibine dikkat çeken ziyaret

3 gün süren ziyaretin tüm masraflarını ise Careem karşıladı. Dubai’de yapılan toplantılarda taksicilerin Careem sistemine girmesine yönelik görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. Dubai ziyaretini doğrulayan Başkan Aksu iddialara ise sert sözlerle cevap verdi.

Taksiciler ile internet üzerinden yolcu taşıma uygulaması UBER arasında yaşanan kavga geçtiğimiz mart ayında mahkemeye taşınmış taksicilerden gelen tepkiler üzerine devreye bakanlığın da girmesiyle taşıma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle UBER ve benzeri uygulamalar için ağır yaptırımlar getirilmişti.

Yeni düzenlemeyle taşıtlarını akıllı telefonlar için geliştirilen uygulama üzerinden taksicilik faaliyetleri için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası, 1 yıl içinde iki defa aynı ihlali gerçekleştirdikleri tespit edilirse yetki belgelerinin iptal edilmesi, aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları halinde ise meslekten men cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Davadan tedbir kararı çıkmadı

Gelinen noktada UBER araçlarına ceza işlemi devam ederken davanın yeni duruşması da dün gerçekleştirildi. Mahkeme UBER’e yönelik son duruşmamada da tedbir kararı vermeyerek davayı ileri bir tarihe erteledi

Ancak tüm bu gelişmelerden sonra ve davadan da bir hafta önce taksicilerin tepkisini çekecek bir ziyaret gerçekleşti.

Başkan ve 4 kişilik heyet Dubai'ye gitti

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Başkan Vekili, Oda Müdürü ve Denetleme Kurulu Başkanın da yer aldığı 4 kişilik bir heyetle UBER'in en büyük rakibi Careem'in davetlisi olarak 2-5 Kasım tarihleri arasında Dubai'ye gitti. Bilet ve konaklama gibi tüm masrafların Dubai merkezli şirket tarafından üstlenildiği toplantıda Careem'in taksicilere vereceği hizmetin konuşulup mutabık kalındığı öne sürüldü.